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Jan Čenský se synem ve Varech: Jablko se od stromu odkutálelo, přiznává herec

Společnost | Filmové Vary - univerzál
Jan Čenský se synem Matyášem ve Varech: Jablko se od stromu trošku odkutálelo, přiznává herec. Byli pánové nervózní v rolích modelů na přehlídce? Čemu se věnuje syn slavného pohádkového idola? Vnímal v dětství Matyáš tátovu popularitu? Co říká o slávě sám Jan Čenský a který film naprosto miluje?
video: rena, iDNES.tv
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