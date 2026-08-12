Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Jackuliakovi při natáčení Bojovníka zlomili ruku. Pár hodin po operaci stál v ringu

Společnost | FameCzech
Ján Jackuliak si při natáčení filmu Bojovník sáhl na fyzické dno. Kvůli roli rok a půl tvrdě trénoval a závěrečný zápas natáčel před pětadvaceti tisíci diváky během skutečného turnaje Oktagonu. Herec ale při souboji utrpěl tříštivou zlomeninu, podstoupil operaci a už o dva dny později se vrátil před kameru. V rozhovoru pro Fame Check prozradil, proč byl na Milana Ondríka naštvaný, proč odmítl nabídky na skutečný zápas, co v životě nedokáže odpustit i jak se z bojovníka doma znovu stává citlivý romantik.
video: Aneta Dědková, iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:32

Developer slíbil Bílině pracovní místa, město to nekontrolovalo
Domácí
12. 8. 2026 13:00
01:13

Neukáznění sběrači borůvek míří na Šumavě do klidových zón
Domácí
12. 8. 2026 12:16
03:09

Ewa Farna „slaví“ úspěšnou 20tiletou hudební kariéru
Domácí
12. 8. 2026 12:14
01:02

Na Miss Universe tajila těhotenství. Svým příběhem chce inspirovat další ženy
Společnost
12. 8. 2026 12:08
00:32

Potápěči hledali v lomu zdroj znečištění, našli utopenou dodávku
Domácí
12. 8. 2026 12:02
01:38

Trump kvůli možné hrozbě atentátu tajně změnil letadlo
Zahraniční
12. 8. 2026 11:34
02:59

Zeman: Macinkovi bych nevyčítal lehce provokativní a tím osvěžující styl
Domácí
12. 8. 2026 11:28
02:16

Letní Letná znovu promění Prahu v cirkusový svět
Domácí
12. 8. 2026 11:18
00:40

Nejkrásnější motýl světa i líhnutí přímo z kukel. Motýlárium láká na exotické druhy
Domácí
12. 8. 2026 11:16
00:55

Poslechněte si obří jednoválec traktoru Lanz Bulldog
Technika
12. 8. 2026 11:00
01:18

Restaurátoři při převozu soch pracovali s každým centimetrem, po letech se vrátily na Hedeč
Domácí
12. 8. 2026 10:40
41:14

AI může nahradit i 90 procent práce. Je otázka, zda to budeme chtít, míní experti
Domácí
12. 8. 2026 10:34
01:46

Nákupy jako v labyrintu míří do Česka. Podívejte se, jak vypadá nový drogistický řetězec
Domácí
12. 8. 2026 10:22
32:58

Jackuliakovi při natáčení Bojovníka zlomili ruku. Pár hodin po operaci stál v ringu
Společnost
12. 8. 2026 10:00
00:23

Zatančíte si a pumpa vám zlevní benzin
Zahraniční
12. 8. 2026 9:50
00:49

Největší ciferník střední Evropy čeká obnova
Domácí
12. 8. 2026 8:50
01:06

Noční ukrajinské útoky zasáhly klíčový přístav Novorossijsk
Zahraniční
12. 8. 2026 8:34
00:48

Kouzlo tureckého pobřeží. Azurové moře, antické památky i vodní sporty
Zahraniční
12. 8. 2026 8:30
00:47

Kolumbie je po zemětřesení v nouzovém stavu. Mrtvých přibývá po desítkách
Zahraniční
12. 8. 2026 8:14
00:41

Popel ze soptící Etny pokryl Katánii. Prach přerušil na místním letišti provoz
Zahraniční
12. 8. 2026 7:50

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.