VIDEO: Hrozně to zasáhlo naše duše, už se mi chce zase brečet, vzpomíná na říjen 1983 Jana "Uriel" Kratochvílová

Podraz režimu a nucená emigrace. Tak popisuje zpěvačka Jana Kratochvílová čtyřicet let staré události, které prý následovaly po jejím tehdejším odjezdu na festival do Irska. Archivní spis přitom líčí její „nenávrat“ do vlasti jinak. Rockerka přiznává, že se až nyní dozvěděla, co tehdy vypověděla její maminka, a překvapilo ji to. Na své verzi trvá.

video: iDNES.tv