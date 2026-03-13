Je mi jedno, jak vypadám. Důležité je, jak se cítím, říká herečka Valérie Zawadská

Společnost
Je mi jedno, jak vypadám. Důležité je, jak se cítím, říká herečka Valérie Zawadská. Ne vždy tomu ale tak bylo. Kdy se rozhodla upřednostnit své pocity před svým vzhledem? Jak popisuje svůj životní styl? Zkoušela v minulosti nějakou dietu? Co nyní dělá jeden z nejcharakterističtějších hlasů historie českého dabingu?
video: rena, iDNES.tv
