Je mi líto, jak hrubě spolu za volantem a ve shonu dokážeme mluvit, říká Veronika Kašáková

Co přivedlo půvabnou modelku Veroniku Sovadinu Kašákovou do Karlových Varů? Kterého českého moderátora jako malá holka rozhodně nemusela? Co jí v dnešní společnosti chybí a co jí mrzí? Jakými lidmi se snaží obklopovat a co říkala na spojení modelky Hanky Soukupové a rappera Yzomandiase?

video: rena, iDNES.tv