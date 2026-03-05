Jednadvacetiletá dcera modelky Heidi Klumové pózuje ve spodním prádle
5. 3. 2026 12:46 Společnost
Německá supermodelka Heidi Klumová (52) opět vyvolala na sociálních sítích bouřlivé reakce. Tentokrát kvůli nové kampani na spodní prádlo, ve které pózuje společně se svou dcerou Leni (21). Fotografie se rychle šíří po internetu a zatímco část fanoušků dvojici obdivuje, jiní označují snímky za nevhodné.
