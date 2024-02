VIDEO: Ještě chvilku ve Stavovském: Náročné. Jako profesionálky držíme a pak to rupne, směje se Jana Preissová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ještě chvilku ve Stavovském: Náročné. Jako profesionálky držíme a pak to rupne, směje se Jana Preissová

Novinkou ve Stavovském divadle je rodinná inscenace Ještě chvilku. V hlavních rolích s Janou Preissovou a Johannou Tesařovou. Jaké pohoršení způsobí hlavní postavy hned zkraje děje? Co říká o náročnosti představení Jana Preissová? Jaký má v reálném životě vztah s hereckou kolegyní Tesařovou? Co prozradí režisérka titulu Anna Klimešová? Co je blízké všem lidem podle herečky Magdalény Borové, která ztvárňuje královnu snů?

video: rena, iDNES.tv