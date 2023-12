VIDEO: Jevanské studio vznikalo po kousíčkách, táta ho pašoval v kufru z Německa, vzpomíná Petr Svoboda Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co osobně pro Petra Svobodu znamená kniha o jeho otci Karlu Svobodovi s názvem Žít? Cítí na svých bedrech břímě odkazu jeho jména? Jaké zákulisní info o jevanském studiu svěří Petr kameře? Proč je v Portugalsku Včelka Mája fenoménem? Co pro Petra znamená hudba Karla Svobody? Co by přál české umělecké sféře?

video: rena, iDNES.tv