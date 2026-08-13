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Langmajer a Gondíková reagovali na zprávy o rozvodu

Společnost
Jiří Langmajer (60) a Adéla Gondíková (52) se objevili na titulce bulvárního časopisu, který informuje o údajném rozpadu jejich manželství. Místo toho, aby na podobné spekulace reagovali podrážděně, vzali celou věc s humorem. Natočili společně scénku, ve které si ze zpráv o svém vztahu pořádně vystřelili.
video: ig / @adela_gondikova
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