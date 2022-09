VIDEO: Navrhl jsem p*čulínu, vyhrála Eliščina f*nda, vzpomíná Vejdělek na natáčení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jiří Vejdělek (50) zavzpomínal, jak před lety lanařil do kontroverzní role ve filmu Ženy v pokušení Elišku Balzerovou. Prozradil, jak diskutovali o vagíně a proč by dnes film nevznikl. Práva na jeho film byla prodána do Británie, kde se měl přetočit s Julii Robertsovou v jedné z hlavních rolích.

