Jiřina Bohdalová se brzy stane prababičkou. Vnuk Vojta Staš přivítá na svět syna

Společnost
Jiřina Bohdalová (94) se ještě letos stane prababičkou. Její vnuk Vojta Staš (30), syn herečky Simony Stašové, čeká prvního potomka. S o dva roky mladší manželkou Helenou odhalili pohlaví miminka, bude to kluk. Jméno však prý zatím budoucí prababičce prozradit nechtěli.
video: CNN Prima News
