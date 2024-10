VIDEO: Jsem ambasadorka lásky. O zábavu bude postaráno, říká o nové reality show Zorka Hejdová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co prozradí o nové vztahové reality show její moderátorka Zorka Hejdová? Co říká na hlavního aktéra? Vybrala televize Nová správného Bachelora? Co jí moderátorské zkušenosti z reality shows dávají do jejího manželství s Mírou Hejdou? Jak velkou roli hrál u Zorky honorář, aby kývla na pracovní příležitost a zároveň prožila celou natáčecí etapu v Řecku?

video: rena, iDNES.tv