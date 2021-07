VIDEO: Jsem člověk, který má rád samotu a nepotřebuje se vázat, říká Radka Třeštíková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jsem člověk, který má rád samotu a nepotřebuje se vázat, říká Radka Třeštíková

Kam tahají nejčastěji Radku Třeštíkovou její děti? Co jí nejvíce narušuje tvůrčí proces? Měla někdy chvíli, kdy se chtěla stáhnout do ulity? Co ji nejčastěji píší její čtenáři? Je Radka otevřená novému vztahu, nebo chce být sama?

video: rena, iDNES.tv