Jsem k odpočívání zrozený. Karel Voříšek o 21 letech s partnerem i práci za totality

Společnost
Jak moc si moderátor Karel Voříšek připouští k tělu zprávy, které hlásí na televizní obrazovce? Popovídají si s partnerem Vláďou více na dovolené, než za běžného pracovního režimu? Jak vnímá svou práci za minulého režimu a co dnes dodává ke spojování jeho jména s StB?
video: rena, iDNES.tv
