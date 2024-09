VIDEO: Jsem trenažér sebe sama. Když jsou synové na mobilech, ničí mě to, říká Lucie Vondráčková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

S jakými pocity nastupuje Lucie Vondráčková do projektu Děti ráje 2? Jak zvládá všechny projekty, které má aktuálně naloženy na bedrech? Co jí vadí u svých synů a co se jim snaží předat? Dočká se odpočinku alespoň na Vánoce? Co říká o svém pracovním nasazení?

