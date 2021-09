VIDEO: Jsem unavená, naštvaná, hysterická, ale vděčná, říká o mateřství Stolzová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jsem unavená, naštvaná, hysterická, ale vděčná, říká o mateřství Stolzová

Je to bývalou mluvčí Karla Gotta Anetu Stolzovou mateřství náročné? Co říká o čase? Jak se cítila, když se měla poprvé s mistrem setkat? Co je pro Anetu momentálně nejdůležitější?

video: rena, iDNES.tv