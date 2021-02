VIDEO: Jsem v šoku, reaguje Lucie Benešová na post jedné z nehledanějších žen internetu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jsem v šoku, reaguje Lucie Benešová na post jedné z nehledanějších žen internetu

Herečka Lucie Benešová je jednou z nejhledanějších žen na českém internetu. Jak na tuto skutečnost reaguje? Co si myslí, že veřejnost nejvíce zajímá? Proč říká, že je to někdy v její velké rodině náročné? Byla by pro projekt manželství pro všechny? Jak vzpomíná na své dabingové začátky?

video: rena, iDNES.tv