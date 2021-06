VIDEO: Jsem Valach. Bouchnu do stolu a všechny pošlu někam, říká Felix Slováček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jsem Valach. Bouchnu do stolu a všechny pošlu někam, říká Felix Slováček

Jak se v průběhu let změnil vkus Felixe Slováčka co se týče vín a co se týče žen? Má někdy potřebu se vyjadřovat k tomu, co Dáda řekne v médiích? Prochází si články, které o něm vycházejí? Co říká o ženách obecně?

video: rena, iDNES.tv