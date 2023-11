VIDEO: Jsem vytížená maminka, kultura mi chybí, říká Jitka Boho Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jsem vytížená maminka, kultura mi chybí, říká Jitka Boho

Ožila podle Jitky Boho česká kultura od dob covidu? Jak se podle Jitky dát rychle do formy, že by veřejnost stěží hádala, že je maminkou? Co funguje na následnou dobrou komunikaci, když vztahy nevyjdou?

video: rena, iDNES.tv