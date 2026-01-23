Julia Robertsová by dnes už v Pretty Woman nehrála

Společnost
Hollywoodská hvězda Julia Robertsová (58) se proslavila mimo jiné hlavní rolí ve snímku Pretty Woman, který dnes patří ke klasickým počinům počátku devadesátých let. Herečka nicméně nedávno prohlásila, že by si svou roli zpětně nezopakovala.
video: Reuters, iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:43

Julia Robertsová by dnes už v Pretty Woman nehrála
Společnost
23. 1. 2026 10:26
00:37

Fable - gameplay teaser
Lifestyle
23. 1. 2026 10:24
00:47

Forza Horizon 6 - gameplay teaser
Lifestyle
23. 1. 2026 10:24
01:38

Ředitelka kosmetické značky přišla na letišti o luxusní kabát za téměř milion korun
Společnost
23. 1. 2026 10:16
00:48

Modřina na Trumpově ruce upoutala pozornost v Davosu
Zahraniční
23. 1. 2026 10:12
00:34

Praha hostila Dreamlinery ve speciálních barvách
Technika
23. 1. 2026 9:40
41:47

Bezpečnostní expert Klen: Jak přežít střelbu? Rozhoduje dril a první vteřiny
Rozstřel
23. 1. 2026 9:28
00:33

Japonská premiérka rozpustila sněmovnu, budou předčasné volby. Věří v úspěch
Zahraniční
23. 1. 2026 9:02
01:10

Jižní Moravu trápí od brzkých ranních hodin ledovka
Domácí
23. 1. 2026 8:40
03:06

Pozvánku do Trumpovy Rady míru bude řešit ministerstvo zahraničí, potvrdil Babiš
Domácí
23. 1. 2026 8:38
01:31

Dlouhodobý mír bez vyřešení územních otázek nebude, řekl Putinův poradce
Zahraniční
23. 1. 2026 7:32
01:07

Mladí instalatéři soutěžili v řemeslných dovednostech
Domácí
23. 1. 2026 7:14
01:59

Kovboj na koni se projížděl texaským supermarketem
Zahraniční
23. 1. 2026 5:00
03:34

Bojuji se závislostí na sladkém, přiznává moderátorka Alex Mynářová
Společnost
23. 1. 2026 0:06
40:35

NA KAFI: Užít si pochvalu nás nikdo nenaučil, míní Veronika Šamonilová
Domácí
23. 1. 2026 0:06
01:15

Vandal na Madeiře polil a zapálil Ronaldovu sochu
Sport
22. 1. 2026 19:40
00:58

Policisté použili proti demonstrantům v Minneapolisu slzný plyn
Zahraniční
22. 1. 2026 18:06
00:33

Podívejte se, jak vypadá brněnské přírodní kluziště z výšky
Domácí
22. 1. 2026 16:38
01:52

Žena upadla do bezvědomí a na plotně hřála jídlo. Do požáru chybělo pár minut
Krimi
22. 1. 2026 16:24
00:30

Radary ve Stržanově? Správný krok, má jasno radnice
Domácí
22. 1. 2026 16:08

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.