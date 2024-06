VIDEO: K sebelásce jsem musela dojít s věkem, přiznává Martina Pártlová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

K sebelásce jsem musela dojít s věkem, přiznává Martina Pártlová

Rádio Impuls slaví 25 let. Co poslouchala zpěvačka Martina Pártlová před pětadvaceti lety? Jakou hudební novinku teď sama vypustila do světa? Jak reaguje za současnou kauzu kolem Veroniky Arichtevy a bodyshaming? Jaká byla cesta Martiny k sebelásce? Dochází na jejím Instagramu na nevyžádané maminkovské rady?

video: rena, iDNES.tv