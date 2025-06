VIDEO: Karel Augusta by dnes oslavil 90. narozeniny. Připomeňte si jeho role Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Karel Augusta by dnes oslavil 90. narozeniny. Připomeňte si jeho role

Právě dnes, 20. června, by oslavil 90. narozeniny slavný český herec Karel August. Před kamerou se proslavil desítkami slavných rolí. Nejvíce ho proslavily komedie Příště budeme chytřejší, staroušku!, Kamarád do deště, Holka na zabití, Já to tedy beru, šéfe... a mnoho dalších. Připomeňte si některé z jeho rolí.

video: iDNES.tv