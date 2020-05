VIDEO: Karel Voříšek: Jsem trochu postižený svou profesí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Karel Voříšek: Jsem trochu postižený svou profesí

Moderátor Karel Voříšek má to štěstí, že jej nepostihly personální změny a i nadále se bude objevovat po boku Kláry Doležalové. Proč říká že je postižený svou profesí? Na co se on sám osobně v televizi nejraději dívá? Ve kterém moderátorském období neměl zrovna klidné spaní?

video: rena, iDNES.tv