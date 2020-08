VIDEO: Karolína Kopíncová: Že jsem se stala Miss je něco neuvěřitelného Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Karolína Kopíncová: Že jsem se stala Miss je něco neuvěřitelného

Miss Czech Republic 2020 Karolína Kopíncová se na kameru svěřila s dojmy z vítězství. Co Karolínu na světě miss a modelingu nejvíce fascinuje? Co taková miss vlastně od životního partnera očekává? Kdyby měla příležitost zlepšit ve společnosti půdu pro jedno téma, které by si vybrala?

video: rena, iDNES.tv