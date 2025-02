VIDEO: Kdybych mohla, měla bych víc dětí. Rodinný život dá člověku hranice a priority, říká Lenka Vlasáková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdybych mohla, měla bych víc dětí. Rodinný život dá člověku hranice a priority, říká Lenka Vlasáková

Proč patří Lenka Vlasáková s manželem Janem Dolanským mezi ty české hvězdy, co umí stát nohama na zemi? Opustil již syn Max, který je též hercem, rodinné hnízdo? Co shledává Lenka jako pozitivní na ztvárnění historických postav? Kdyby měla sílu egyptských bohů, co by ve svém životě změnila?

