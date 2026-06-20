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Když mě zavřeli, lynč novinářů byl dvojnásobný, hodnotí Tomáš Řepka složité období

Společnost
Když mě zavřeli, lynč novinářů byl dvojnásobný, hodnotí fotbalista Tomáš Řepka složité období. Jak jeho tělo nyní odpovídá na celoživotní dril? Co říká o rodině a partnerce Kateřině Kristelové, se kterou zažil dobré i špatné časy? Chystá další knihu v podobě osobní zpovědi?
video: rena, iDNES.tv
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