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Když se vdávala, vážila Monika 140 kilo. Přes práh tak přenesla ona svého muže.

Společnost
video: TV Nova
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