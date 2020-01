VIDEO: Nebyly vždy úspěšné, musely si vařit chlebovou polévku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nebyly vždy úspěšné, musely si vařit chlebovou polévku

Jejich tátové se znali ze studií, a přestože se narodily každá jinde, potkaly se na střední škole. Pak se jejich cesty na pár let rozešly, aby se znovu spojily. Od té doby bez sebe nedají ránu. Své schopnosti a um promítají do výroby umělecké i užitkové keramiky, a přestože se takřka nezastaví, mají co dělat, aby uživily své početné rodiny.

video: video.iDNES.cz