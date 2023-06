VIDEO: Kolaps na pódiu. Muž trefil zpěvačku mobilem do hlavy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zpěvačky Bebe Rexha zkolabovala na koncertu v New Yorku. Jeden z fanoušků hodil po zpěvačce mobilní telefon, který jí zasáhl do hlavu během vystoupení. Bebe Rexha spadla k zemi a následně byla odvezena do nemocnice, kde jí ránu v obličeji sešili několika stehy. Muž, který zpěvačku zranil, byl později zatčen a obviněn z úmyslného ublížení na zdraví.

video: AP, Twitter