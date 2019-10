VIDEO: Britská skupina New Order poprvé zahrála v Česku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Počkali jsme si, ale stálo to za to. Britští New Order se v Praze předvedli ve vynikající formě a odehráli přesně ten koncert, v který jejich milovníci doufali.

video: iDNES.cz