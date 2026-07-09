Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kostková ve Varech: Nedržím pozici dítěte. Slavní rodiče mě poslouchají, směje se herečka

Společnost | Filmové Vary - univerzál
Kostková ve Varech: Nedržím pozici dítěte. Slavní rodiče mě poslouchají, směje se herečka. Jaké je pro Terezu jít molo v roli modelky? Který film tatínka Petra Kostky ná nejraději? Existuje něco z portfolia slavného táta, co sám herecký bard již nepotřebuje vidět? Stará se Tereza o to, aby se aktivní rodiče ve vyšším věku nepřetěžovali?
video: rena, iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:39

Nothing Phone (4b)
Technika
9. 7. 2026 0:06
00:56

Rekordní švýcarské sídliště má podobnou hustotu obyvatel jako Manhattan
Zahraniční
9. 7. 2026 0:06
03:58

Kostková ve Varech: Nedržím pozici dítěte. Slavní rodiče mě poslouchají, směje se herečka
Společnost
9. 7. 2026 0:06
00:56

Každá jedna věc na mém těle vypadá hrozně, prohlásila Kamila, která se přihlásila do Extrémních proměn Slovensko
Lifestyle
9. 7. 2026 0:06
00:58

Jako mladá byla štíhlá, ale potom, co se rozvedla, tak jen plakala a jedla, vyprávěla maminka Kamily
Lifestyle
9. 7. 2026 0:06
01:44

Prezident Pavel hodnotí summit NATO i českou účast
Domácí
8. 7. 2026 22:04
01:07

Merz po summitu NATO: Éra evropského „černého pasažérství“ skončila
Zahraniční
8. 7. 2026 20:16
01:59

Fantazie! I Nosková je v semifinále Wimbledonu
Sport
8. 7. 2026 19:58
01:13

Trump hrozí Teheránu dalšími útoky
Zahraniční
8. 7. 2026 19:52
04:31

Vláda chce nalít do zdravotnictví přes 20 miliard. Vojtěch slíbil velké změny
Domácí
8. 7. 2026 19:26
00:36

USA mohou dát Ukrajině licenci na výrobu Patriotů, řekl Trump
Zahraniční
8. 7. 2026 17:50
01:01

Jako v teleshopingu: Youtuber Tary nabízí dětem na táboře misku za 550 a tričko za 600 Kč
Domácí
8. 7. 2026 16:10
00:36

Rakev s Alím Chameneím dorazila do iráckého Nadžafu
Zahraniční
8. 7. 2026 14:46
00:57

Samoobslužný stánek farmářů podruhé vykradli
Krimi
8. 7. 2026 14:42
01:25

Dva muži byli zadrženi kvůli vraždě Anastasie Berezovské
Zahraniční
8. 7. 2026 14:26
33:58

ROZHOVARY: Udělali jsme si tě jen kvůli přídavkům. Aňa Geislerová o tatínkově humoru
Společnost
8. 7. 2026 14:00
00:43

Místo parkoviště trávník. V Liberci začala přestavba městské části náplavky
Domácí
8. 7. 2026 13:54
00:30

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem
Zahraniční
8. 7. 2026 13:50
01:52

Nová Škoda Peaq je poprvé k vidění v akci na Tour de France
Technika
8. 7. 2026 13:40
00:39

Naštvaný cestující prokopl skleněnou výplň dveří autobusu
Krimi
8. 7. 2026 13:40

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.