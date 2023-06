VIDEO: Kráska bez filtru: Můj největší cíl v životě byla vždy láska, přiznává Pavlína Pořízková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kráska bez filtru: Můj největší cíl v životě byla vždy láska, přiznává Pavlína Pořízková

Její vyřídilka je stejně bez filtru, jako její nová kniha No filter. V čem je současná láska Pavlíny Pořízkové jiná? Co říká na téma ageismus, které hojně řeší na sociálních sítích? Co jí dělá šťastnou? Proč by sama sebe neměnila?

video: rena, iDNES.tv