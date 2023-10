VIDEO: Miss s česko-japonskými kořeny boduje ve světě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Miss s česko-japonskými kořeny boduje ve světě

Sophia Maria Osako je jednou z vítězek Miss Czech Republic, která na první pohled zaujme svým exotickým vzhledem. Sophia je napůl Češka a Japonka, a přestože žije v Česku, tak je pro ni přirozenější angličtina, kterou komunikuje s celou rodinou i přáteli. Mladá modelka se začala učit česky teprve před necelým rokem, nicméně na grandslamové soutěži krásy Miss Grand International vyniká právě díky perfektní angličtině, ale i talentu. Sophia se zajímá o zpěv a chystá se vydat svoji debutovou píseň s názvem „Trippin in Tokyo“, kterou napsala na cestách po Japonsku. Dle predikcí má Sophia velké šance na umístění v Miss Grand International v TOP 5, či dokonce na pozici absolutní vítězky. Pokud by se tak podařilo, stala by se první Evropankou, která by dosáhla vítězné koruny v této soutěži.

video: iDNES.tv