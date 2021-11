VIDEO: Šéfkuchař Přemek Forejt má další píseň s názvem Please Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Je to rok, co šéfkuchař a porotce MasterChefa Přemek Forejt překvapil a místo vařečky vzal poprvé do ruky mikrofon. S havířovskou kapelou Nebe nahrál píseň Stella věnovanou své dceři. Videoklip nasbíral za rok přes pět milionů zhlédnutí a nyní vychází nová píseň s názvem Please.

video: YouTube/Přemek Forejt