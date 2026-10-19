Kylie Jennerová předvedla podprsenku za miliardu
19. 10. 2026 19:16 Společnost
Na přehlídce Victoria’s Secret nechyběly zkušené modelky jako Adriana Lima nebo Alessandra Ambrosio, které předvádějí luxusní spodní prádlo už dvacet let. Svůj debut a rovnou v diamantové podprsence Fantasy má za sebou influencerka Kylie Jennerová. Show si podle příspěvků na sociálních sítích užila také česká misska Dominique Alagia, která kvůli zranění nohy musela vynechat světové finále Miss Grand International.
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