Letní anketa: Bittnerová léto ruší, Remundová nosí fresh rtěnku a kouč jídlo nepotřebuje

Jak a kde nejraději tráví léto české osobnosti? Proč říká Miluška Bittnerová, že teploty nad pětadvacet by v Praze zakázala? Co všechno skýtá její kabelka? Co nesmí chybět Janu Mühlfeitovi a jaké destinace má nejraději? Kam utíká od herectví Sabina Remundová a co ráda v létě dělá?

video: rena, iDNES.tv