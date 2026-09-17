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Levínská ukázala nová prsa partnerce tři dny po operaci, ta svérázně zareagovala

Společnost
Basketbalistka Alžběta Levínská (26) alias Betty, kterou mohli letos diváci vidět v reality show Survivor Česko & Slovensko, se pochlubila výraznou novinkou. Sportovkyně podstoupila plastickou operaci prsou a pouhé tři dny po zákroku ukázala nově upravené poprsí své partnerce Štěpánce Levínské (za svobodna Zaspalové). Její bezprostřední reakci následně sdílela na Instagramu.
video: Instagram/@alzbeta_levinska
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