Liam Neeson předvede v kinech Jízdu smrti

Matt Turner s tváří Liama Neesona je úspěšný americký bankéř, který svou kariéru rozvíjí v Berlíně a snaží se náročnou práci skloubit s rodinným životem. Moc mu to nejde. Dnes alespoň přislíbí, že zaveze děti do školy. Na cestě autem ranním Berlínem mu zazvoní telefon a tajemný hlas mu oznámí, že pod jeho sedadlem je nachystaná bomba připravená vybuchnout, jakmile se někdo zvedne ze sedadla a vystoupí. On i jeho děti vyletí do povětří, pokud nezačne rychle a přesně plnit zadané úkol a jako důkaz mu předvede několik výbuchů s nevinnými lidmi. Uvězněný ve svém autě a v plné rychlosti, Matt vyjíždí na zběsilou jízdu městem, během níž musí následovat čím dál šílenější a nebezpečnější instrukce. Brzy má navíc v patách policii. Proti všem, proti času a proti tikající bombě se pokusí zachránit děti a přijít na to, kdo s ním tuhle smrtící hru rozehrál. K vykoupení a odplatě vede jen cesta na plný plyn.

