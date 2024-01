VIDEO: Lidé jsou překvapeni, jak moc podobný jsem pradědečkovi, říká pravnuk Alfonse Muchy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lidé jsou překvapeni, jak moc podobný jsem pradědečkovi, říká pravnuk Alfonse Muchy, Marcus Mucha. Co přivádí Marcuse pravidelně do Prahy? Cítí coby pokračovatel rodu tíhu a zodpovědnost na svých bedrech? Učí se jeho děti česky? Co si osobně myslí, že se do něj promítlo z Alfonse Muchy?

