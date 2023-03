VIDEO: Lidé nečekali, že najdu lásku v reality show, říká Kočendová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lidé nečekali, že najdu lásku v reality show, říká Kočendová

Natálie Kočendová je úspěšná modelka, influencerka i podnikatelka. V uplynulém roce vyhrála světovou soutěž TOP MODEL of the World a následně se účastnila reality show Love Island. Lidé nečekali, že by si právě v televizním pořadu mohla najít lásku, proto novému vztahu nedávali šanci. Opak je ale pravdou. Jak se daří krásné Natálii v osobním, ale i pracovním životě se dozvíte v rozhovoru pro iDNES.tv.

video: iDNES.tv