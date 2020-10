VIDEO: Lidská hodnota je někde jinde, není jenom v zrcadle, říká Taťána Gregor Brzobohatá Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lidská hodnota je někde jinde, není jenom v zrcadle, říká Taťána Gregor Brzobohatá

Taťána Gregor Brzobohatá předala za nadaci Krása pomoci cenu Medě Mládkové v zastoupení Beauty of help. Jak by sama Taťána, která již dvanáct let pomáhá seniorům, chtěla prožít své stáří? Co říká o problematice věkové diskriminace? Nechala by se časem po padesátce nafotit v plavkách? A jaké hodnoty si vždy uvědomuje při setkávání se seniory?

video: rena, iDNES.tv