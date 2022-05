VIDEO: Litovat? Já ničeho. Dodnes mě baví experimentovat, míní Marcela Březinová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Litovat? Já ničeho. Dodnes mě baví experimentovat, míní Marcela Březinová

Co by z éry 90. let vrátila do součanosti zpěvačka Marcela Březinová? Co pro ní znamenalo období alba Disco s O.K. Bandem? Jakou životní filosofií se řídí? Čemu se věnuje a proč je ráda, že nežije v Praze?

video: rena, iDNES.tv