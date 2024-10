VIDEO: Lotrando a Zubejda jako muzikál: Strach tentokrát v roli režiséra. Smyczkovi přijde obsazení skvostné Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lotrando a Zubejda jako muzikál: Strach tentokrát v roli režiséra. Smyczkovi přijde obsazení skvostné. Je pro legendárního skladatele reinkarnace filmu do muzikálu poctou? Co říkají o novém muzikálu samotní obsazení aktéři Jan Komínek, Michaela Pecháčková nebo Veronika Žilková? Jaká je to zkušenost pro režiséra Jiřího Stracha, který v originálním filmu hrál Lotranda?

video: rena, iDNES.tv