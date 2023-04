VIDEO: Do Love Islandu bychom znovu nešli. Lidé nevidí vše Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jakub Vitek a Hana Dědková se dostali do povědomí širší veřejnosti díky účasti v reality show Love Island. Rozhovor pro iDNES.tv poskytli na své první dovolené ve Spojených arabských emirátech, kam vyrazili s organizací Miss Czech Republic. Hana se věnuje modelingu řadu let a v loňském roce se probojovala do finále Miss Czech Republic. Skrze stejnou organizaci nyní dostal šanci vycestovat i Jakub, který se živí jako IT specialista. Dostalo se mu však nabídky reprezentovat Českou republiku na světové soutěži pro muže Mister Supranational a rozhodl se ji využít. V rozhovoru mimo jiné prozradili, jak zpětně vnímají svoji účast v reality show.

video: iDNES.tv