Lucie Borhyová ukázala postavu v plavkách
20. 8. 2026 12:00 Společnost
Lucie Borhyová si užívala několik letních dnů na řeckém ostrově Korfu. Moderátorka Televizních novin zveřejnila na sociálních sítích fotografie od moře, na kterých pózuje i v plavkách. Své sledující potěšila záběry z dovolené a připomněla, že léto tráví nejraději aktivně a v pohybu.
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Lucie Borhyová ukázala postavu v plavkách
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