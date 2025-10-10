Luke a Lorelai znovu spolu. Podívejte se, jak vypadají hvězdy Gilmorek po 25 letech
10. 10. 2025 15:28 Společnost
Ikonický seriál Gilmorova děvčata slaví letos čtvrtstoletí, a Hollywood si tuto příležitost nenechal ujít. Hlavní hvězda Lauren Grahamová, známá jako Lorelai Gilmoreová, milník oslavila odhalením vlastní hvězdy na chodníku slávy. A slavnostní chvíli si nenechali ujít ani její někdejší kolegové z původního obsazení.
