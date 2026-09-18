Lunetic s Kociánem: Nechci zklamat fanoušky a zkusím salto, zve na koncert původní člen
18. 9. 2026 0:06 Společnost
Lunetic s Martinem Kociánem: Nechci zklamat fanoušky a zkusím salto, zve na koncert původní člen. Čím to, že se před kamerou iDNES.tv objevil Martin místo Aleše v trojici s Vaškem a Davidem? Můžeme očekávat celý koncert 2. října v O2 Universu v původní sestavě? Jakou výzvu má před sebou Martin Kocián kromě návratu na pódium s milovaným boybandem konce 90. let?
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Lunetic s Kociánem: Nechci zklamat fanoušky a zkusím salto, zve na koncert původní člen
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