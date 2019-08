VIDEO: 61letá Madonna je neskutečně ohebná Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

61letá Madonna je neskutečně ohebná

Málokdo by této dámě s ďáblem v těle hádal jednašedesát let. Popová zpěvačka Madonna to na pódiu dokáže roztočit jako málokterá dvacítka. Řídí se heslem, že žije jen jednou a nechce litovat toho, co neudělala.

video: Madonna