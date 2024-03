VIDEO: Majesty - Tribute to QUEEN Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Majesty - Tribute to QUEEN

Britská kapela Majesty zahraje v dubnu v Brně a v květnu ve Zlíně hity legendární skupiny Queen. Fanoušci se podle pořadatelů mohou těšit mimo jiných na skladby We are the champions, We will rock you či Bohemian Rhapsody.

video: DukeBox Promotions