VIDEO: Malé lásky ukázka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Malé lásky ukázka

Další pokračování Malých lásek prozradilo, co se děje v zákulisí porodnice, když je miminko v ohrožení. Jde-li do tuhého, kmitá všechno, co má nohy a ruce. Bodrý tatínek motorkář si ovšem málem nevšiml, že jeho ženu odvezli z porodního pokoje na operační sál. Chcete vědět, jak to dopadlo?

video: TV Nova